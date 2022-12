MIS HAIGUS SEE ON? Viis põhjust, miks jalga kiirgab valu

Inimesed on nutikad — kui keegi on kuulnud kellestki, kellel oli jalga kiirgav valu, jagatakse soovitusi alates valuravimitest ja saunast kuni seljal tammuvate lastelaste ja kangil rippumiseni. Meenutagem Joosep Tootsi, keda vaevava ishiase raviks oli parim heinapebrevann. Tootsi isa imestas, kuidas nii peenikesse jalga nõnda suur valu ära mahub. Kõigil neil on oma tõepõhi all.