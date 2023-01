ARSTID SELGITAVAD: miks vajuvad laud silmadele ja nohu ei taandu?

Minu 76aastasel emal on probleem, et silmalaud langevad liialt silmade peale, nii et hakkavad juba takistama nägemist. Olen lugenud ja kuulnud silmalaugude lõikusest, küll peamiselt iluoperatsioonina, kuid seda tehakse ka tervise huvides. Aga meil on küsimus, kas selle juures on ka oht, et silm saab vigastada? On see silmaarstide poolt soovitatav? Ema kardab väga oma nägemise pärast.