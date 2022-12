ETTEVAATUST, HAPUKAPSAS! Vitamiinirohkel toidul on ka varjukülg

Kapsas sisaldub rohkesti C-vitamiini, selles on ka B-grupi, K-, E-, H- ja U-vitamiini, karotenoide, flavonoide ja fütantsiide. Mineraalainetest on arvestatavad kaalium ja kaltsium. Kapsas on veerikas ja energiavaene — 100 grammi annab 28 kilokalorit. Energiavaesus teeb kapsast hea kaalulangetaja, kiudainerikkus tekitab seejuures kiiresti küllastustunde.