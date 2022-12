TEADUSUURINGUD TÕESTAVAD! See on kõige uuem teadmine D-vitamiini kasulikkuse kohta

Siiski, erand kinnitab reeglit ja tuleb tõdeda, et üks selliseid mitmekülgsete kasulike omadustega aineid on D-vitamiin ehk kaltsiferool. D-vitamiin kuulub rasvlahustuvate vitamiinide hulka koos A-, E- ja K-vitamiiniga.

Aine vajalikkus

D-vitamiini olulisust selgitavad teadusuuringud näitavad, et sel on täita möödapääsmatu roll hammaste arengus ning see mõjutab vere hüübimist ja südame tööd. Aine piisav olemasolu kehas vähendab ülemiste hingamisteede infektsioonide riski ja alandab tõenäosust haigestuda diabeeti.

Pikka aega on teada, et D-vitamiin osaleb kaltsiumi ja fosfori ringluses kehas ning hoiab seega ära mitmeid raskeid luude ja lihastega seotud haigusi alates lapseeast. Vanem põlvkond mäletab sellist D-vitamiini puudusega seotud lastehaigust nagu rahhiit, mida tänapäeval suudetakse edukalt vältida tänu õigeaegsele uurimisele ja ravile. Sportlase saavutusvõime on seotud D-vitamiini tasemega, kuna aine osaleb muuhulgas lihase normaalse kokkutõmbe tagamises. Tuuakse välja, et vanemaealiste kukkumisriski suurendab samuti ebapiisav D-vitamiini tase ja sellest tulenev lihasnõrkus. Samuti muudab D-vitamiini puudus liialt pehmeks luukoe ja suurendab luumurdude riski. Hiljutiste uuringute alusel tuuakse esile D-vitamiini olulist rolli ka tervisliku une säilitamisel.

Kuidas D-vitamiini saada?

D-vitamiini teket kehas seostatakse põhjuslikult päikesega. Vitamiin moodustub ultraviolettkiirguse (UVB) toimel, kui nahas olev kolesterooli üks vormidest muutub D-vitamiiniks. Eeltoodust tulenevalt on mõistetav, miks kõneleme Eestis vajadusest hinnata ja tagada piisavat D-vitamiini taset kehas – seitsmel-kaheksal kuul aastas (septembrist mai alguseni) ei ole päikese abil võimalik nahas toota piisavat D-vitamiini kogust.

Päikesevalguse toimel D-vitamiini teke nahas viib teise olulise tervisemureni, milleks on UV-kiirguse tekitatud nahakahjustused kuni vähi tekkeni välja. Seega on tähtis teada, kui palju peab D-vitamiini kehas olema ja mis on ohutud D-vitamiini saamise viisid.