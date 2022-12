TULETAME MEELDE ESMAABI PÕHITÕED | Mida teha, kui keegi kokku kukub või midagi kurku tõmbab?

Eesti Punase Risti ida regiooni koordinaator ja esmaabi õpetaja Mikk Orasmaa on ühtlasi kümme aastat kiirabibrigaadis reageerinud väljakutsetele ning näinud kõrvalseisjate puhul kõikvõimalikke reaktsioone.

Üks levinumaid on, et tänaval lamajale kiirabi kutsuja on pärast kõne tegemist lahkunud, sest arvab, et tema missioon on täidetud. „Aga kas inimene on teadvusel, hingab, kas üldse vajab abi, seda ei kontrollita. Vahel juhtub, et kiirabi ei leia abivajajat üles, ja kui häirekeskus tagasi helistab, on teataja ammu mujal,“ on Mikk kogenud.

Niisiis: julge sekkuda ja küsida, kas vajatakse abi. Risk on sõimata saada, aga siis pole suure tõenäosusega kiirabi vaja. Kui inimene on purjus ja magab, siis ei vaja ta arvatavasti kiirabi, vaid politseid – kui ta lamama jätta, võib ta talvel ära külmuda. Kui on vaja kutsuda politsei, kiirabi või pääste, helista 112 ja oota abi saabumine ära.

Kuidas tegutseda?