Piinlik uriinipidamatus ajas naise abi otsima: „Kui piss hakkas juba ka seksi ajal voolama, sai mul kannatustest mõõt täis.”

50ndates aastates Kairi hakkas lekkimist märkama umbes seitse aastat tagasi. „Mäletan, et hakkasin tantsupidudele võtma kaasa hügieenisidemeid, et piss püksi ei tilguks. Esimest korda juhtuski suurem õnnetus peol. „Mõtlesin, et lähen otsin vetsu üles, aga siis sain kutse tantsule. Oli hoogne polka. Pärast tantsu pidin leppima märgade pükstega.”