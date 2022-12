ON SEE OHTLIK? Beebipillid võivad mensese sootuks peatada

Naistearst Urve Pappa selgitab, et iga menstruatsioonitsükkel on ettevalmistus raseduseks. Kui rasestumist ei toimu, siis emaka limaskesta pindmine kiht irdub, mis ongi menstruatsiooniaegne veritsus. „Rasedusvastaste vahendite kasutamisega saab mõjutada emaka limaskesta paksust ehk muuta seda õhemaks. Mida õhem see on, seda väiksem on veritsus. Kui limaskest on üliõhuke, võib veritsus üldse puududa,“ sõnab dr Pappa.