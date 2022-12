Armastatud dirigendi Janne Fridolini vähiravi jätkub tänu annetajatele! „Igal õhtul lausun tänusõnad teile kõigile.“

Vähiravifond ulatas nelja lapse emale abikäe suve hakul võitluses agressiivse silmamelanoomiga. Uue immuunravimi Kimmtrak hind on kosmiline ja fondi jaoks igati rekordiline,­ ligi 50 000 eurot kuus, kirjutab „Kingitud Elu“ oma Facebooki-lehel. Esimesena terves Ida-Euroopas sai ravimi just Janne ja just „Kingitud Elu“ annetajate toel.

Tänaseni, pärast kõiki neid kuid, on haigus kontrolli all ning osa vähikoldeid isegi vähenenud!

Laulupeoks valmistuv tegus Janne kirjutab:

„Suur-suur tänu minu ravi toetamast! Praegu võib tõesti siirast rõõmu ja tänu tunda - ravi on hoidnud haiguse kontrolli all, mõned kolded on isegi millimeetri jagu vähenenud.

Saan toimetada igapäevaselt peaaegu kui terve ja elujõus inimene, vahel lihtsalt väsin kiiremini, kuid minu erialal ja jõulukuul pole ka väsimus midagi enneolematut .

Kolme minu käe all laulva kooriga valmistume jõulukontsertideks, segakoor Vox Populi ootab oma kuulajaid jaanuari alguses „Hingemuusika” kontserdile, mis on samuti hetkel proovisaalis töös. Aasta algusest kuni laulupeo lõpuni hoian poistelaulul silma peal ja kohtun poistekooridega üle Eesti laulupeoproovides. Lisaks põnevad ja harivad kohtumised oma õpilastega. See kõik on see, mis mind käivitab, see on minu kirg.