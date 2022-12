LAPS ON JÄLLE HAIGE! Lastehaigla arst: viirushaigused on märkimisväärselt sagenenud, pead tõstab ka A-gripp

Lapsevanemad kurdavad, et lapsed on sel sügisel sageli haiged: üks haigus läheb ja teine juba tuleb. „Viirushaigused on viimastel nädalatel märkimisväärselt sagenenud, aga ühtegi haigust eraldi esile tuua ei saa,“ ütleb Reet Raukas, Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja. Ringlemas on mitmeid viirusi.