GRIPP KURNAB ÄRA! Mida teha, kui ülinakkav viirus on su kätte saanud?

Gripi sümptomid



Tavaliselt hakkab inimene end halvasti tundma kiiresti, mitte pikema aja jooksul. Palavik võib olla väga kõrge, 39-40 kraadi. Pea ja lihased valutavad, kaasneda võivad köha, kurguvalu ja väsimus. Võib olla ka nohu või nina on kinni, külmavärinad, peavalu ja iiveldus või oksendamine.



Kui kaua haigus kestab?



Enamik sümptomeid möödub umbes viie päeva pärast. Kuid mõnikord võivad need kesta nädala või kauemgi. Isegi kui palavik ja valud on kadunud, võid end tunda kurnatuna veel mitu nädalat.