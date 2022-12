Dr Margus Viigimaa selgitab: miks Vahemere dieet nii kasulik on ning kes võiks seda elustiili kindlasti järgima hakata

Miks on Vahemere dieet võrreldes tavalise rasvavaese dieediga nii efektiivne?

Võrreldes tavalise rasvavaese dieediga on tasakaalustatud Vahemere dieedi järgimisel tegemist ka elustiiliga. Dieedi korral peab olema piisavalt aega, et süüa ja söömisega kaasneb ka sotsiaalne suhtlus. Rõhk on dieedis pähklitel, puu- ja köögiviljadel, taimsetel rasvadel ning ürtidel. Üldiselt on toit taimne, vähetöödeldud ja hooajaline. Liha on menüüs teisejärguline, eriti punane liha. Maiustuste asemel tarbitakse puuvilju ja marju. Soovituslik on süüa mitu korda nädalas kala, kusjuures just rasvane kala on ateroskleroosi korral soodsa toimega. Toidu kõrvale on lubatud võtta vähestes kogustes veini. Euroopa Kardioloogide Seltsi juhendi kohaselt on lubatud tarbida 100 grammi absoluutset alkoholi nädalas. See on umbkaudu võrdne ühe klaasi punase veiniga päevas (nädala jooksul). Ööpäevases toidus ei tohiks olla üle 5 grammi soola, toidus peab olema piisavalt kiudained (30–45 g päevas), puu- ja köögivilju (mõlemaid vähemalt 200 g päevas ning mitme toidukorra juures) ning soovituslikult 30 grammi soolamata pähkleid. Punase liha osakaal on piiratud 250–500 grammini nädalas.

Kõige olulisemad antioksüdandid oma efektiivsuse poolest on puu- ja köögiviljad, oliiviõli, aga ka punane vein.

Milline on Vahemere dieedi mõju juba vererõhuravimeid võtvatele patsientidele? Kas Vahemere dieedi foonil on võimalik ka ravimite annuseid lõpuks vähendada või neist isegi loobuda?

Vahemere dieediga on paljudel patsientidel olnud võimalik kõrge vererõhu medikamentoosse ravi alustamist 10–15 aastat edasi lükata, mõne patsiendiga isegi 20 aastat. On esinenud üksikuid juhte, kui ravimeid ei ole olnud enam vaja kasutada vähemalt mingiks ajaks. Küll aga näeme Vahemere dieedi foonil väga sageli ravimidooside vähendamist.

Oluline on pidada meeles, et Vahemere dieediga peab kindlasti kaasnema kehaline aktiivsus. Füüsilise tegevuse miinimum on 30 minutit reibast kõndi (kõnnikiirus umbes 5–6 km/h) päevas ning lisaks vähemalt kaks aktiivset treeningut nädala kohta (jalgrattasõit, ujumine, tennis, aeroobika, kepikõnd, jooksmine vms). Dieedi ja füüsilise aktiivsusega koos õnnestub tihti kehakaalu alandada. On teada, et 10 kilogrammi kehakaalu langust vastab 10 mm Hg süstoolse vererõhu vähenemisele. Väga tähtis on vähendada toitumises soola tarbimist. Umbes kolmandik hüpertoonikutest on tundlikud soola vähendamisele toidus. Eestis on uuringute järgi keskmine soolatarbimine 10 g päevas (soovituslik norm Vahemere dieedis on kuni 5 g). Soola on varjatud kogustes väga palju juba töödeldud valmistoitudes.

Veresoonte hea tervise kontekstis räägitakse Vahemere dieedi kõrval tihti ka Prantsuse paradoksist. Mida kujutab endast Prantsuse paradoks?