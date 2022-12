VIIRUSED ON LIIKVEL! Viis soovitust, kuidas püsida pühade ajal terve

Testi ennast enne üritusele minekut! Soovitame seda isegi juhul, kui sul pole viirushaiguse tunnuseid, kuna võid olla haigestunud ka sümptomiteta. Testimine on lihtsaim viis enda ja teiste tervise hoidmiseks. Pühade ajal on seltskonnas tihti ka pere eakamad liikmed, keda viirused võivad enam ohustada. Apteegis on olemas ka kolmiktestid, mis tuvastavad nii COVIDi, A- kui ka B-grupi gripiviiruse.