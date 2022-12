NII SÄILITAD NOORUSE: jalad kõrgemale, lümfivedelik liikuma!

Ümberpööratud kehaasendid on tuntust kogunud joogaõpetuse kaudu. Paljud teavad, et need aitavad säilitada noorust. Legendid räägivad eakatest joogapraktiseerijatest, kellel tänu regulaarsele turiseisu harjutamisele pole tekkinud halle juukseid ning kortsegi on tublisti vähem. Ümberpööratud asendid ergastavad peaaju erinevaid osasid ja mõjutavad kõiki sealt lähtuvad funktsioone.