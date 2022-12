PEREARST KÄRA TEKITANUD EELNÕUST: lapsi ei hakata vanemate teadmata koroona vastu vaktsineerima, see on vaktsineerimisvastaste meelevaldne seos, et kõiki närvi ajada!

Eile puhkes suur kära sotsiaalministeeriumi eelnõu ümber, mis puudutab koolilaste vaktsineerimist. Ühismeedias selgitas teemat ka perearst Piret Rospu, kelle arvates on see täiesti mõistlik eelnõu, mis teeb ettepaneku muuta kolme lihtsat punkti. „Ärge minge närvi ja ärge minge õnge. Vaktsineerimisvastaste valed on ammu teada ja tuntud,“ kirjutab perearst.