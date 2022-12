KOOLIÕDE: kui vanem keeldub lapse kaitsesüstimisest, siis kes võtab vastutuse, kui laps haigestub vaktsiini abil ärahoitavasse haigusesse

HPV vastu vaktsineerimisest keeldujaid on Kilgi kogemusel umbes 12%, mis on pisut enam kui teiste vaktsiinide puhul.

Kilg rõhutab, et vaktsineerimine on oluline osa tervislikust eluviisist. Kaitsesüstimine on lapse huvides, sest vaid nii saavutatakse kaitse nakkushaiguste, näiteks difteeria, lastehalvatuse jt haiguste vastu ohutul, kontrollitud viisil. „Otsuse võtab aga alati vastu laps või lapsevanem, mitte kooliõde või muu tervishoiutöötaja. Kuid kooliõel on pädevus, et nõustada nii õpilast kui lapsevanemaid. Kui vanem keeldub lapse vaktsineerimisest, tekib küsimus, et kes võtab vastutuse olukorras, kui laps haigestub vaktsiini abil ärahoitavasse haigusesse.”