VIIRUSTEHOOAEG ON TÄIES HOOS: grippi haigestumine kasvab kiiresti, kinnitati ka esimene surmajuhtum

Tõusuteel on ka koroonasse nakatumine. Varjase sõnul registreeriti möödunud nädalal u 3000 juhtu. Nakatumine kasvas möödunud nädalal pea kõikides vanuserühmades, kõige suurem oli see üle 80aastaste hulgas. Nakatumiskordaja R on praegu 1,18.