VIIRUSHAIGUSED VÕTAVAD VÕIMUST! Perearst Le Vallikivi: „Kardan, et meid ootab ees päris keeruline hooaeg."

Perearstikeskuste telefonid on punased – viirushaigete hulk on tublisti kasvanud, väga palju haigeid on ka laste hulgas. See võib olla alles õied, iseloomustas praegust olukorda piltlikult perearstide seltsi juht Le Vallikivi. „Kardan, et meid ootab haiguste mõttes ees päris keeruline hooaeg.“