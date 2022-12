VEEDA KÕHUSÕBRALIKUD PÜHAD! Toitumisterapeut: need toidud võivad tekitada seedehäireid

Qvalitas Arstikeskuse toitumisterapeut- ja diabeedinõustaja Maarja Randväli soovitab ka pühadeperioodil süüa regulaarselt ja jälgida, et toidukordade ajad oleksid tavapärased - see hoiab veresuhkrutaset stabiilsena. Toidukordade vahelejätmine selleks, et hoida end pidusöömaks, ei ole mõistlik. Glükoositaset on sellisel juhul raskem hallata ja suure tõenäosusega oled pidusööma ajaks väga näljane ning sööd üle.