RIIULITEL ULUB TUUL! Tavaliste palavikualandajate nappus teeb lapsevanemad ärevaks

„Ei, ei, ei, ärge hakake küsimagi!“ vehib apteeker kätega, kui üritan osta lastele mõeldud palavikku alandavat siirupit. „Igalt poolt on otsas.“ Aga küünlad, mida soovitatakse selle asemel kasutada – neid ju ikka on? Pole ka neid. Tavaliste käsimüügi laste palavikualandajate ja valuvaigistavate ravimite tarneraskused on muutunud meie igapäevaosaks.