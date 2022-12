Grippi ja koroonasse haigestumine suureneb iga päevaga

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova kinnitusel on haigestumuse intensiivsus kõrge, gripiviiruse levik on laialdane. „Grippi haigestumus kasvas 33% võrra. Hospitaliseerimiste juurdekasv oli 58%,“ selgitas ta. Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu (sentinel-seire) registreeritud andmete põhjal kasvas haigestumus kõikides vanusrühmades, suuremat kasvu täheldati vanemaealiste hulgas, kus haigestunute arv kahekordistus.

Esialgsete andmete põhjal moodustab A-gripiviiruste osakaal 47,8% kõikidest uuritud sentinel-proovidest. Eelmisel nädalal määratleti 108 A-gripiviirust, nendest 97 olid A-gripiviiruse A(H3) ja 11 A(H1) tüved. Nii Eestis kui ka Euroopas hetkel domineerib A gripiviirus (H3). A-grippi haigestunutest on ca 60% lapsed ning 32,4% tööealised inimesed. RS-viiruse osakaal moodustab 13,4%. Human metapneumoviiruse ja rinoviiruse osakaal moodustab võrdselt igaüks 7,7%. SARS-CoV-2 viiruste osakaal moodustab 6%.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esialgsetel andmetel oli eelmisel nädalal haiglaravil 38 patsienti, viimase kahe nädala jooksul on hospitaliseeritud 84 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu vajanud haiglaravi 138 inimest. Terviseametile laekunud andmetel on sel hooajal surnud gripi tüsistuste tõttu kolm üle 80aastast inimest. Arvestades haigestumise suurenemist vanemaealiste hulgas, jätkub järgnevatel nädalatel hospitaliseerimiste kasv.