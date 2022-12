LÕÕRID LAHTI! Nohu ennetavad ja leevendavad kõige paremini need meetmed

Dr Tõnis Pruler nendib, et eestlased on väga antibiootikumiusku ja küsivad neid ka nohu-köhaga. „Ükski viirushaigus aga ei allu antibiootikumiravile. Üle 80 protsendi kõikidest ülemiste hingamisteede haigustest on viiruslikud – nad võivad küll ühel hetkel tüsistuda bakteriaalse probleemiga, aga seda on pigem harva ning antibiootikum ei ole selliste haiguste puhul esmavalik,“ selgitab ta.