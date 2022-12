Balletikooli vilistlasest sai MUBA kooliõde: „Saan õpilastele öelda, et tean täpselt, mida nad tunnevad.“  

Kui uhiuues Tallinna Muusika- ja Balletikoolis peeti avaaktust, imestas üks pikaaegne õpetaja, miks on kohal Alina Boyko – neiu balletiõpingud said läbi juba mitu aastat tagasi. „Siis ma ütlesin, et olen nüüd hoopis õde ja siin on minu uus töökoht,” ütleb MUBA kooliõde Alina Boyko.