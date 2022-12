DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mis haigus see on, kui pea käib ringi ja silme ees läheb mustaks?

Arvan siiski, et haiguse nime on mainitud, teine asi, et ega see meelde jää, kui tohter vuristab ette – aju transitoorne isheemia vegetatiivse düstoonia baasil. Lihtsamalt seletades on väheke sassis närvisüsteemi see osa, mis reguleerib veresoonte tegevust. Pole midagi ohtlikku, küll aga ebamugav.