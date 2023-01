APTEEKER VÕRDLEB I Missugust elastiksidet kasutada pärast traumat?

Elastiksideme sidumisel peab iga järgmine kiht katma poole sideme laiuselt eelmist kihti. Side peab olema kindlalt, kuid ei tohi takistada normaalset vereringet jäsemes. Tähtis on meeles pidada, et kui sõrmed või varbad muutuvad külmaks või hakkavad kihelema (sipelgad hakkavad jooksma), on side liiga kõvasti ja see tuleks ümber siduda.