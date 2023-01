RAVI LOODUSEST I Suu kuivamise korral aitavad lavendel ja nõges

Suu kuivus võib tekkida ka liigse soola, samuti rohkete ravimite tarbimise tõttu. Igal juhul annab see märku, et keha soovib kiiremat veeringlust ja selleks on vaja talle vedelikku anda. Samal ajal tuleb hoolitseda ka pinge all olevate organite tasakaalustamise eest ning kontrollida joodi taset organismis.