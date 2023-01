Õlavööde on pinges? Tee harjutusi, mis parandavad liikuvust ja tugevdavad lihaseid!

Sel aastal leiate igal kuul Tiiust harjutused, mis aitavad parandada ühe kehapiirkonna liikuvust ja suurendada lihasjõudu. Need mõlemad on vajalikud selleks, et tunneksime end oma kehas hästi. Kui kogute terve aasta harjutused kokku, moodustub neist mõnus treening kogu kehale, millega võite end premeerida kas iga päev või ülepäeviti. Et saaksite harjutuste head mõju nautida, peate olema nende sooritamisel järjepidev.