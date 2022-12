Ravimitootjate Liit tarneraskustest: nii palju kui võimalik, tuuakse ravimite tootmist Euroopasse tagasi 

„Ravimite tarneraskused ei ole ainult Eesti probleem – ravimiturg on seotud üleilmselt,“ selgitas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. „Kui on häiritud toimeainete või ravimite tootmine Aasias, on mõjutatud Euroopa ja ka Eesti. COVID-19 kriis näitas selgelt, kui haavatav on ravimite ja muude tervishoiutoodete tarneahel Euroopas. Selle riski vähendamiseks kutsuti ellu initsiatiiv HERA, European Health Emergency Preparedness and Response Authority (Tervisealastele Hädaolukordadele Reageerimise Asutus), mille peamine eesmärk on parandada koostööd nii tootjate, hulgimüüjate, regulatiivasutuste kui turu kõigi osapoolte vahel, et tagada meditsiinitarvikute ja ravimite tarnekindlus.“