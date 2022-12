PEOL VARITSEVAD ÕNNETUSED | Häirekeskus: mida pikemad pühad, seda rohkem vajatakse abi, mille põhjus on mitu päeva kestnud alkoholitarvitamine

Inimesed teevad viimaseid ettevalmistusi aastavahetuspidudeks. Saabuvateks pidustusteks on valmis ka häirekeskus: varasemate kogemuste järgi on numbrile 112 kindlasti oodata tavapärasest rohkem kõnesid. Tubli panuse sellesse annab alkohol. „Alkoholi tarvitamine on kahtlemata üks tegur, mis meie kõnekoormust mõjutab, eriti pühade ajal,“ ütleb Häirekeskuse operatiivjuht Janek Murakas.