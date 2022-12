RUTH KALDA KOROONAST: igas bussis, rongivagunis, poes või lähedaste seas võib olla mõni nakatunu, kes võib nakkuse ka teistele edasi anda

Eestis üle 700 000 täisealise inimese, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuid kelle viimasest vaktsiinidoosist või läbipõdemisest on möödas juba liialt pikk aeg, mistõttu on nad viiruse eest suuresti kaitseta. Kas oleme aastataguses olukorras, kuna paljude inimeste immuunsus vajab värskendamist?