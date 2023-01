KAHTLUSTAD PÕIEPÕLETIKKU? Võta kiiresti abiks need vahendid, et mure ei läheks hullemaks

Elva Tervisekeskuse Benu apteegi proviisor Marget Raukas rõhutab, et põletik ei pruugi alati tähendada infektsiooni ehk nakkust. „Põletikuline protsess on keha kaitsereaktsioon, püüdlus end ravida. Seega lühiajaliselt on põletik hea, sest see on osa immuunsüsteemi loomulikust vastusest.. Aga seda vaid lühiajaliselt, sest kui põletik ei kao ja muutub pikaajaliseks, võib see kaasa tuua immuunsüsteemi languse koos mitmete ebameeldivate terviseprobleemidega,“ selgitab Raukas.



Naisi kimbutab põiepõletik sagedamini