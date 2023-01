MILLAL SAABUB MENOPAUS? Selline on tavaline vanus, kuid nendel naistel hakkab see paar aastat varem

Menopaus on aeg, mil kõige viimasest menstruatsioonist on möödas üks aasta. „Menopausi algust saab konstateerida ainult tagasivaates. Keskmiselt algab see naistel 50–51 aasta vanuselt. Kui see juhtub enne 45. eluaastat, on tegu varajase menopausiga, enne 40. eluaastat aga enneaegse menopausiga,“ selgitab Confido naistearst Inga Aavik.