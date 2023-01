Ühine tervisekontroll eakateklubis: kui oled iseendaga üksi jäänud, on sinu tervis sinu oma asi

„Ühel hetkel on vanemaealine inimene jäänud üksi iseendaga. Oleme isekeskis mõelnud, et mis on see asi, mis peaks olema tema oma asi. Leidsime, et see on tema oma tervis,“ räägib Imavere eakateklubi Kuldne Sügis eestvedaja Liia Viks, miks võeti rõõmuga vastu võimalus eakateklubis ühine tervisekontroll korraldada. Ehk inspireerib see teisigi oma tervise eest hoolt kandma!