Grippi ja koroonasse haigestumine jätkub tõusvas tempos

Grippi haigestumine on jätkuvalt tõusutrendil, kuid haigestumuse kasv on aeglustunud. Viimase nädala jooksul kasvas laboratoorselt kinnitatud grippi haigestunute arv 14% võrra. Ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse pöördunute arv kasvas 33% võrra.

Jätkuvalt haigestuvad peamiselt kuni 4aastased lapsed. Metapneumoviiruse osakaal on 9,6%

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 74 patsienti. TEHIK-u täpsustatud andmetel on viimase kahe nädala jooksul hospitaliseeritud 220 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 380 inimest. Enamik haiglaravi vajanutest on olnud vanemaealised patsiendid.