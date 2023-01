DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas sapikivid tuleb kindlasti välja lõigata?

„Mul avastati viga, mida ei teadnud endal olevat ja arst ka ei osanud kahtlustada. Nimelt sapikivid, mis pole iialgi tunda andnud, ei valusid ega seedehäireid, ja ultraheli näitab, et päris suured kivid ja mitu tükki. Arst ütles, et las olla, aga mul on nüüd hirm nahas, et järsku peab lõikama.”