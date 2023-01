GALERII | AASTA ARST 2022! Viivika Allas: „Pakub rõõmu, kui inimene on ise huvitatud oma tervise parandamisest.“

Aasta arst 2022 nominatsioonist teatas Viivika Allasele Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees ja perearst Eero Merilind. „Arvasin, et tehakse aprillinalja,“ meenutas dr Allas Õhtulehele. „Ühele tavalisele nähtamatule arstile antakse selline tiitel, see ei ole reaalne! Kodus tegime nalja, et see on nagu lotopallide korvikene, kus sees on kõik Eesti arstide nimed, kust valitakse üks välja, ja siis olin mina see valitu,“ lausus perearst. Ta lisas, et niisugusest tiitlist ei osanud ta isegi unistada.