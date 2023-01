Nädala jooksul lisandus 567 gripi- ja 1348 koroonaviiruse juhtu

Eelmise nädalaga võrreldes vähenes nii ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste, gripi kui ka Covid-19 tõttu pöördunute arv (vastavalt 13%, 42% ja 21% võrra). Langus on tingitud pühadest ja koolivaheajast, suure tõenäosusega tõuseb nakatumine järgnevatel nädalatel.

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhise uuringu kaudu registreeritud andmete põhjal saab haigestumuse intensiivsust hinnata keskmiseks, gripi ja SARS-CoV-2 viiruste levikut laialdaseks. Haigestumus püsib stabiilsena, haigestumine on kasvanud koolilaste seas.

A-gripiviiruste osakaal moodustab 33,3% kõikidest uuritud sentinel-proovidest. Nakatunuid on enim koolilaste ja täiskasvanute seas. Jätkub RS-viiruse osakaalu aeglane kasv, moodustades 21,4% proovidest. Peamiselt haigestuvad jätkuvalt kuni 4-aastased lapsed. HMPV (inimese metapneumoviirus) viiruste osakaal moodustab 14,3%. Paragripiviiruse osakaal moodustab 4,8%.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 60 patsienti. TEHIK-u täpsustatud andmetel hospitaliseeriti kahe nädala jooksul 175 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu haiglaravi vajanud 635 inimest.

Jätkub haiglaravi vajadus üle 65aastaste hulgas, umbes pooled haiglaravi vajanutest on olnud vanemaealised patsiendid, kolmandik on olnud lapsed. Tartu Ülikooli Kliinikumi, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Narva, Pärnu, Viljandi, Rakvere, LõunaEesti ja Valga haiglate edastatud andmete põhjal on gripi tõttu intensiivravi vajanud 19 inimest.