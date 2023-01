PLAAN KRAAVIS? Haiglad piinlevad endiselt õdede puuduses. Riik jättis lubadused täitmata

Eesti õdede liidu president Anneli Kannus tuletas sotsiaalministeeriumile meelde nende lubadusi-kohustusi. „Praegu on haiglates keskmiselt täitmata 15% õdede töökohtadest, mis praktikas tähendab, et olukord muutub eriti kriitiliseks mitmesuguste asenduste vaates – koolitustele minna ei saa ning üks haigestunud õde võib mõne süsteemiosa täiesti uppi lüüa,“ selgitab Kannus, miks ta ootab, et sotsiaalministeerium viivitamatult tegeleks antud lubadustega. „Rahastuse osas on ministeeriumile saadetud mitmeid küsimusi ja vastu ka lubadusi saadud, kuid raha pole jätkuvalt tervishoiuasutusteni jõudnud. Koolituskomisjoniga ei kannata samuti oodata, sest puudus kolleegidest on suur.“