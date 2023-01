HAMMASTE VALGENDUS ILUSALONGIS?! Suuhügienist: seal puudub ülevaade kliendi hammaste ja igemete olukorrast

Kliinik 32 suuhügienist Eveli Lõugas selgitab, et hammaste valgendamine on kosmeetiline protseduur, mille eesmärk on saada hamba loomulik toon heledamaks. Kui paljud ilusalongid lubavad tunniajase sessiooniga kuni üheksa tooni heledamaid hambaid, siis Lõugase sõnul asi nii lihtne pole.