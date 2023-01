On selge, et tupe tervist hoiavad korralik intiimhügieen ja turvaline seks. Kuid tupe heaolu mõjutab ka toitumine. Mõned söögid kahjustavad tupe mikrofloorat, teised aga toetavad seda. Loe, mis on tupele hea, aga mida oleks targem vältida!