KAS PEAKSID VÄLTIMA GLUTEENI? Nende kõhuhädade korral võib see olla tõesti vajalik

SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmanni sõnul on tsöliaakiat viimaste aastate jooksul Eestis tõesti hüppeliselt enam diagnoositud, kuid põhjuseks seik, et testimine on muutunud lihtsamaks ja kättesaadavamaks. „Nii mõnigi kõhuvalu on saanud õige ravi või siis vastupidi – kinnituse, et võib teraviljatooteid edasi süüa,“ lisas dr Glükmann.