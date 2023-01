Kas see on tavaline külmetushaigus? Need tunnused viitavad, et tegemist on gripiga

Külmetushaigused ja gripp on meie kliimas hooajaliselt väga levinud. Kuigi külmetusel ja gripil on osaliselt sarnased sümptomid, on neil ka olulisi erinevusi. Mõlema põhjustajaks on küll viirus, aga peamine erinevus on gripi raskem kulg ja suurem tõenäosus tüsistuse tekkeks.