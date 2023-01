Külmetushaigustesse ja koroonaviirusesse haigestumine vähenes

Terviseamet jälgib koostöös Tartu Ülikooliga Eestis ringlevaid Covid-19 tüvesid. Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. Omikroni alamvariant BA.5 koos oma järglastega moodustab siiani üle 90%. Sekveneerimise käigus on tuvastatud kolm omikron-tüve uut rekombinanti XBB1.5. Mutatsioonide tõttu levib XBB 1.5 kiiremini ning on võimeline teatud juhtudel läbi murdma immuunsüsteemi kaitsest. Praegu puuduvad viited, et XBB.1.5 tüvega seotud haiguste raskusaste erineks varasemalt ringlevatest omikroni alamliinidest. XBB.1.5 tüvega seotud haigestumine võib kujutada ohtu inimestele, kes ei ole põhikuuriga vaktsineeritud, ei ole saanud tõhustusdoosi ega pole viirust eelnevalt läbipõdenud. Andmed kinnitavad, et ELis kasutatavad vaktsiinid on tõhusad raske haigestumise vastu.