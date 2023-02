APTEEKER VÕRDLEB: milline vererõhuaparaat teeb oma tööd kõige paremini?

Vererõhku iseloomustab suur kõikumine nii ühelsamal kui ka erinevatel päevadel. On inimesi, kelle vererõhk on arsti vastuvõtul alati kõrgenenud, kuigi kodus mõõtes on rõhk normaalne. Seda nähtust nimetakse valge kitli sündroomiks. Kuidas aga kodus edukalt vererõhku mõõta? Siin tulevad appi vererõhuaparaadid, mida võrdleb apteeker Yulia Nesterovich.