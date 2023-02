ETTEVAATUST, LEHTSALAT! Värskena naudi, palju jaksad, ent närtsinud salatist hoia eemale

Lehtsalat on tugev antioksüdant, mille mõjujõud on temas sisalduvas klorofüllis. Mida rohkem on lehtsalatis lehti ja mida rohelisemad need on, seda suurem on taime klorofülli sisaldus. Osa teadlasi nimetab klorofülli taimede vereks, sest klorofülli ehitus ning keemiline koostis sarnaneb inimese verega. Klorofüll jõustab erütrotsüütide tootmist ning aitab vabastada maksa toksiinidest, mis on tekkinud suitsetamise, reostuse, põletike ja muu tagajärjel. Klorofüll soodustab seedimist ja parandab ainevahetust, kiirendab haavade paranemist. Tema üheks funktsiooniks on aidata vererakkudel hapnikku terves kehas laiali transportida, samuti vähendab ta kantserogeenide sidumist maksa ja muude organite DNA külge.