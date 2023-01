VÕTA TEMPO MAHA! Need harjutused leevendavad pinget rindkeres ja kaelas

Minu soovitus veebruarikuuks on: võtke tempo maha ja tehke paus. Teie elu kujuneb vastavalt sellele, millele kõige rohkem oma tähelepanu pöörate. Häid tulemusi ei taga see, kui neid rohkem ja intensiivsemalt taga ajate, vaid see, et leiate aega keskendumiseks ja tegutsete järjepidevalt, liikudes niimoodi püsivalt oma soovitud tulemuste poole.