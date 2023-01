LIIKUMINE ON HÄIRITUD? Viis põhjust, miks põlv võib olla kange

Normaalse elu osa on vaba ja valuta liikumine. Kui üks keha kandev liiges — põlv — on kange ja sellega kaasneb valu ja tavapäraselt liikuda ei saa, on asjad päris täbarad. On vaevusi, mis tabavad enam eakaid, kuid kange põlv võib kimbutada ka lapsi ja noori.