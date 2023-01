Menukate kaalu alandavate süstide nappuses süüdistatakse pakse! „See on absurdne! Ma ei kavatse paluda vabandust, et tarvitan rohtu enne, kui mul päriselt diabeet tekib.“

Harva on mõni ravim tekitanud nii suurt kära nagu semaglutiid. Süstitav diabeediravim, mille kõrvaltoime on kaalulangus, on nii menukas, et seda napib kogu maailmas. Nüüd kõlavad süüdistused, et paksud on diabeetikute eest rohu ära napsanud! „Ma ei kavatse paluda vabandust, et tarvitan seda ravimit enne, kui mul päriselt suhkruhaigus või infarkt tekivad,“ põrutab ülekaaluga võitlev Signe, kes on süstinud semaglutiidi pool aastat.