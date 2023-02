MIDAGI EI JAKSA TEHA? Need tervisehädad annavad sageli märku väsimusega

„Kui pidevalt rööprähelda ning mitte võtta piisavalt aega taastumiseks, väljapuhkamiseks ja magamiseks, tuleb mingil hetkel lõivu maksta ning sageli avaldub see just väsimuse kujul,“ selgitab Benu apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane. Ka toitumisel on oluline roll. „Pikaajalise ühekülgse ja vitamiinivaese menüü korral lõpevad organismi reservid, mis võib väljenduda väsimusena.“