„TA TÖÖTAB SÜDAME JA HINGEGA!“ Eesti tänab teenetemärgiga onkoloog Regina Rooneeme

„Väga äge!“ ütleb Siemer Õhtulehele, kuuldes, et tema kunagine raviarst pälvib presidendilt riikliku teenetemärgi. Dr Rooneem on tunnustuse igati ära teeninud. „Ta teeb tööd südame ja hingega, ta väga hoolib,“ meenutab mees, kes jõudis dr Rooneeme juurde kaugelearenenud pahaloomulise kasvajaga. „Ta on hästi tähelepanelik ja professionaalne, samal ajal hästi soe ja toetav.“