TEENETEMÄRK 2023 | Suur pühendumus oma erialale tõi proviisor Külli Tederile tunnustuse

Teder on proviisorina töötanud 24 aasta. Tõnismäe Südameapteegis töötab ta 2017. aastast. See on vana, suurte traditsioonidega ja ülikeerukas ööpäev ringi avatud apteek, mille juhtimine ei ole tavapärane. Tederi juhtimisel pälvis apteek 2020. aastal parima teenindusega „Apteegi Oskari“.